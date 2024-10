Lukaku fa impazzire San Siro: l’esultanza speciale che conquista i tifosi del Napoli

Il bomber belga regala spettacolo a San Siro non solo con il gol ma anche con una celebrazione speciale

Un’esultanza che vale più di mille parole quella di Romelu Lukaku dopo il gol del vantaggio in Milan-Napoli. Big Rom ha scelto San Siro, il suo ex stadio, per tornare al gol e lasciare il segno con una celebrazione destinata a diventare virale.

La Lega Serie A ha immortalato il momento pubblicando sul proprio account X il video dell’attaccante azzurro. Le immagini mostrano un Lukaku visibilmente emozionato che, dopo un attimo di sospensione, viene travolto dall’abbraccio dei compagni di squadra.

Il bomber belga, rimasto a secco nelle sfide contro Empoli e Lecce, ha ritrovato la via del gol proprio nel teatro che lo ha visto protagonista con la maglia dell’Inter. Una rete dal sapore speciale per l’attaccante del Napoli, che ha guidato gli azzurri alla vittoria contro il Milan.

La reazione dei tifosi partenopei sui social non si è fatta attendere. L’esultanza di Big Rom è diventata immediatamente virale, con centinaia di condivisioni e commenti entusiasti. Il centravanti si sta conquistando sempre più l’affetto della piazza napoletana, a suon di gol e prestazioni convincenti.

Un gesto che racconta molto più di una semplice esultanza e che conferma il feeling crescente tra Lukaku e l’ambiente Napoli. Restate connessi su napolipiu.com per tutti gli approfondimenti sulla prestazione del belga e le reazioni del post partita.