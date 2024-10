VIDEO – Kvaratskhelia, che bomba a San Siro: destro vincente per il 2-0 Napoli

Il georgiano fa esplodere il settore ospiti con una conclusione potentissima che non lascia scampo a Maignan

Il Napoli domina a San Siro e trova il raddoppio con una perla di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano ha fatto esplodere di gioia il settore ospiti al 43′ del primo tempo, firmando lo 0-2 con una conclusione da cineteca.

L’azione del gol è da incorniciare: Kvara riceve palla sul versante sinistro, si accentra con il suo classico movimento e lascia partire un destro terrificante che si infila sul secondo palo. Maignan può solo guardare il pallone insaccarsi alle sue spalle.

Una rete che conferma il dominio degli azzurri nel primo tempo a Milano. La squadra di Calzona sta interpretando alla perfezione la partita, trovando con il suo numero 77 la rete che può indirizzare definitivamente il match.

Per Kvaratskhelia si tratta dell’ennesima prodezza in maglia azzurra, l’ennesima dimostrazione del suo straordinario talento. Il Napoli vola sulle ali dell’entusiasmo e si gode il suo gioiello georgiano. La diretta del match prosegue su napolipiu.com con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.