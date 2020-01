“Lobotka sarà un calciatore del Napoli”, manca solo un dettaglio

“Lobotka sarà un calciatore del Napoli, è vicina la fumata azzurra” lancia segnali positivi il Corriere dello Sport in edicola oggi.

Il mercato del Napoli è pronto ad arricchirsi di una nuova pedina. Diego Demme è già arrivato a Castel Volturno, ma in Lazio-Napoli non sarà in campo. Il centrocampista ex Lipsia ha svolto ieri le visite mediche e per oggi è atteso il tweet ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis. L’ufficialità arriverà in giornata, ma presto potrebbe concretizzarsi anche un secondo acquisto. “Lobotka sarà un calciatore del Napoli” lo fa sapere il Corriere dello Sport. L’accordo con il Celta Vigo è stato trovato, dopo una lunga ed estenuante trattativa. Il cartellino dello slovacco alla fine sarà pagato 21 milioni più 4 di bonus. Per il giocatore c’è un contratto di 4 anni e mezzo per 2 milioni di euro a stagione. E’ quasi tutto fatto per l’arrivo in Italia, ma c’è un dettaglio da sistemare.

Lobotka calciatore del Napoli: cosa manca?

E’ tutto fatto per Lobotka, ma c’è un quasi che bisogna ancora risolvere. Il problema in questo caso è dettato dalle modalità di pagamento. Ultimo vero scoglio da superare. Il club di Aurelio De Laurentiis con Demme in rosa non ha più la fretta di un tempo, quindi si può permettere di trattare. Nonostante le difficoltà si parla di segnali più che positivi, con una svolta che potrebbe arrivare da un momento all’altro. Lobotka sarà un calciatore del Napoli, si è sbilanciato con il Celta Vigo comunicando la volontà di vestire la maglia azzurra, ha lanciato numerosi indizi sui social e aspetta solo una soluzione positiva. Intanto non è stata ancora conclusa la trattativa per Lorenzo Tonelli alla Sampdoria, mentre il Napoli ha risposto in maniera negativa alla richiesta del Genoa per Sebastiano Luperto. Il difensore pugliese resterà in rosa, così come Hysaj vicino al rinnovo di contratto.