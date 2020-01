Lazio-Napoli è ancora emergenza, out Koulibaly. Le mosse di Gattuso

Sarà ancora emergenza in Lazio-Napoli per Gennaro Gattuso. Koulibaly è out, anche se sarà fatto un tentativo in extremis.

La trasferta di sabato 11 alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma si prospetta ancora più complicata per il Napoli. Gennaro Gattuso deve fare i conti con i problemi in difesa. Kalidou Koulibaly quasi sicuramente non potrà partecipare alla sfida Lazio-Napoli. Il calciatore senegalese praticamente non si è mai allenato con la squadra in questa settimana, oggi si cercherà di fare un tentativo per capire la sua condizione fisica ma difficilmente verrà rischiato. A questo punto il tecnico azzurro si trova nuovamente davanti allo stesso rebus che ha avuto contro l’Inter: schierare Sebastiano Luperto, oppure riproporre Giovanni Di Lorenzo da centrale difensivo. I due andrebbero a fare coppia con Kostas Manolas, che contro i nerazzurri pure è stato autore di un errore difensivo costato il terzo gol al Napoli.

Rebus difesa per il Napoli

Nikola Maksimovic è l’altro osservato speciale in casa Napoli. Anche lui ha svolto principalmente lavoro personalizzato in settimana, quindi risulta veramente complicato recuperarlo. Così Gattuso dovrà ancora una volta affrontare l’emergenza difensiva in vista di una partita difficilissima contro la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi è lanciata verso la rincorsa scudetto e ha inanellato 9 vittorie consecutive in Serie A. Un record basato sia sulla qualità del gioco, ma anche su una convinzione mentale che gli ha permesso di vincere molte partite all’ultimo minuto. Proprio questa rabbia agonistica e la capacità di buttare il cuore oltre l’ostacolo sono le armi migliori che ha in questo momento la Lazio. In qualche modo ricorda un po’ quel Napoli di Sarri dei 91 punti, che nella seconda parte di stagione riusciva a vincere anche partite sul filo di lana e con la forza di volontà. Per Gattuso ed il Napoli sarà l’ennesimo test di un gennaio complicatissimo.