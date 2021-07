Lo Stato bloccato dai calciatori? Draghi: “Con quella coppa possono fare quello che vogliono”

La trattativa Bonucci-Stato per la sfilata a Roma ha un ulteriore retroscena. A portarlo alla luce è Il Fatto Quotidiano. Secondo quanto scrive il quotidiano a mediare tra le Bonucci e Speranza (il ministro si era opposto alla sfilata ndr) è entrato a gamba testa Mario Draghi, con il premier che ha detto: “Con quella coppa possono fare quello che vogliono”. Sulla questione era intervenuto anche il prefetto di Roma, confermando che non c’era alcuna autorizzazione per la sfilata, ma che alla fine non si poteva nemmeno bloccare.

Sfilata Italia: interviene Draghi

Ecco quanto scrive Il Fatto Quotidiano sull’intervento del premier Mario Draghi: