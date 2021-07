Napoli: due alternative a Emerson Palmieri, uno gioca in Serie A

Il Napoli ha due alternative ad Emerson Palmieri. Gli azzurri stanno cercando un calciatore che possa prendere in mano le redini della fascia di sinistra in difesa, ma devono risolvere ancora il problema legato a Mario Rui. E’ chiaro che il portoghese non convinca più di tanto ed il club non può permettersi di giocare un altro campionato senza certezze. Anche perché sulla sinistra c’è sempre Ghoulam reduce da una nuova operazione al ginocchio, ma con un ingaggio troppo alto che ne blocca la cessione.

Emerson Palmieri pista tramontata? Al Napoli serve una certezza sulla sinistra. Emerson Palmieri è il prescelto da Luciano Spalletti, ma costa tanto e così gli azzurri stanno provando a cercare alternative. Questo non significa che si è abbondonata la pista per l’esterno del Chelsea. Ma gli inglesi chiedono 20 milioni di euro ed il Napoli sa che Abramovic può abbassare le pretese, anche perché il giocatore vuole andare via per giocare con più continuità ed al Chelsea è fuori dai programmi tecnici. Se dovesse arrivare il rinnovo col Chelsea allora si potrebbero aprire le porte del prestito, formula più gradita al Napoli.

Napoli: i nomi per la fascia sinistra

Detto di Emerson Palmieri il Napoli valuta altri due profili. Secondo quanto scrive Il Mattino gli azzurri sono interessati a Mathias Olivera, 23 anni del Getafe. Anche in questo caso il club spagnolo spara alto: 15 milioni di euro, ma l’ingaggio del giocatore uruguaiano è molto inferiore rispetto ad Emerson Palmieri. Altra alternativa è quella di Dijks del Bologna.

Altre notizie di calciomercato: