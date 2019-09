Llorente: “Tre punti importanti, ma è solo la prima partita. Il goal?E’ stato qualcosa di incredibile!”

Llorente, il goal e quel bacio a Napoli

Fernando Llorente, segna il suo primo goal in azzurro e chiude la difficile pratica Liverpool, entrando ancora di più nei cuori dei napoletani. Il neo attaccante azzurro è intervenuto, felice, ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria:

“È bello giocarsela con una squadra come il Liverpool, sono molto contento perché abbiamo dimostrato di stare al livello delle grandi. Se miglioriamo e cerchiamo di crescere attraverso queste partite possiamo fare cose bellissime. È comunque solo una partita, sono 3 punti importantissimi ma manca tantissimo, il Salisburgo ha vinto una partita incredibile per 6-2, bisogna essere pronti per ogni partita perché sarà molto dura. Il goal? È stato qualcosa di incredibile segnare qui, non immaginavo di cominciare con un assist e un goal, sono molto contento di aiutare così la squadra”.