LIVE Napoli-Udinese: 0-0

LIVE Napoli-Udinese, tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming e le probabili formazioni della sfida di Serie A.

CALCIO NAPOLI. Tutto pronto al Maradona per Napoli-Udinese, match valido per la 6a giornata di Serie A. Gli azzurri, travolti dal caso Osimhen, vogliono tornare alla vittoria dopo il pari di Bologna. L’Udinese cerca invece il primo successo stagionale.

FORMAZIONI NAPOLI-UDINESE

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Festy, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Nonostante le polemiche, Osimhen convocato e pronto a guidare l’attacco del Napoli. Out gli infortunati Rrahmani e Gollini. L’Udinese punta su Deulofeu e Beto per far male alla difesa azzurra.

Si prospetta una sfida delicata per gli uomini di Garcia, chiamati ad una reazione dopo un avvio di stagione deludente. L’Udinese proverà ad approfittarne per conquistare i primi punti.

PRIMO TEMPO

NAPOLI-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Napoli-Udinese in diretta streaming, sarà necessario scaricare l’app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegarsi al sito di DAZN e selezionare la finestra della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE