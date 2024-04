L’ex Vìvice di Gasperini: “Non andrà al Napoli. Con De Laurentiis saltò tutto”

Bruno Caneo, ex vice di Gasperini al Genoa e all’Inter, svela che il tecnico dell’Atalanta non sarà il prossimo allenatore del Napoli.

Bruno Caneo, ex vice di Gian Piero Gasperini ai tempi di Genoa e Inter, ha rivelato un retroscena di calciomercato riguardante il Napoli: “Prima di andare all’Inter siamo stati contattati dal Napoli e ci fu un incontro tra Gasperini e De Laurentiis ma poi saltò tutto”.Caneo ha descritto Gasperini come un “grande innovatore” capace di portare idee all’avanguardia: “Crea un connubio tra goliardia e voglia di fare bene. A livello tecnico riesce a dare sempre qualcosa in più”. Un profilo dunque molto apprezzato anche a Napoli prima dell’arrivo di Mazzarri.

Il “No” all’Addio dall’Atalanta

L’ex collaboratore di Gasperini ha svelato l’esistenza di un concreto interesse del Napoli. Oggi però l’ex vice esclude un possibile addio di Gasperini dall’Atalanta: “Oggi l’Atalanta ha una connotazione alta, pari alle big. Gasperini-Atalanta è un connubio perfetto, non vedo perché ci debba essere separazione”.

Il Flop all’Inter

Caneo ha poi analizzato l’esperienza negativa all’Inter dopo l’approdo da Genoa: “Andammo all’Inter ma non siamo stati bravi a sfruttare l’occasione: nuova mentalità e metodo di lavoro non sposati dal gruppo del Triplete”.