Napoli, Buone Notizie per Calzona: Kvaratskhelia e Juan Jesus Tornano in Gruppo

Il Napoli ritrova Kvaratskhelia e Juan Jesus in gruppo in vista della sfida contro l’Empoli. Contini ancora out per terapie.

Buone notizie dall’allenamento odierno del Napoli in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Empoli. Come riportato dal club, Kvaratskhelia e Juan Jesus hanno svolto l’intera seduta con il resto del gruppo.

Kvaratskhelia Torna Disponibile

Il talento georgiano ha smaltito il problema fisico e torna ad allenarsi regolarmente con i compagni. Un’ottima notizia per Calzona, che riabbraccia uno dei suoi uomini più importanti.

Anche Juan Jesus Recuperato

Non solo Kvara, perché il Napoli ha ritrovato anche Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha lavorato con il gruppo per tutta la seduta odierna.

Un Solo Indisponibile

L’unico calciatore a non aver preso parte alla seduta di allenamento è stato Alessandro Contini, impegnato in terapie per smaltire il proprio infortunio.

Verso l’Empoli con la Formazione Titolare

Con i recuperi di Kvaratskhelia e Juan Jesus, Calzona può quindi preparare al meglio la delicata trasferta di Empoli, dove proverà risollevarsi dopo il deludente pareggio contro il Frosinone.

I recuperi di Kvaratskhelia e Juan Jesus permettono a Calzona di lavorare con il gruppo al completo, fatta eccezione per Contini ancora indisponibile.