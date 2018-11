Lettera di protesta dei commercianti, artigiani e i residenti del quartiere Fontanelle: “Noi abbandonati e discriminati per le luminarie di Natale”

Questa la letter che i commercianti del quartiere Fontanelle hanno scritto e stanno facendo girare per le luminarie di Natale

«Anche quest’anno il quartiere non avrà le luminarie di Natale poste in maniera sublime alla Sanità – si legge nella nota diffusa dai commercianti e dai residenti della zona – e ignorando il nostro territorio considerato ormai di serie b rispetto ad altri quartieri. Quello che chiediamo alle istituzioni è di non essere abbandonati perché anche noi facciamo parte della Municipalità, della Città di Napoli e della Regione Campania. Vorremmo – prosegue il testo affisso su quasi tutte le botteghe del quartiere che ospita uno dei più celebri e visitati ossari del mondo – ricevere lo stesso trattamento che ricevono tutti gli altri quartieri».

La rabbia dei residenti del borgo delle Fontanelle, non riguarda la sola mancata installazione delle luminarie natalizie. Nonostante la presenza di uno dei siti monumentali più visitati della città, infatti, sono pressochè nulli i collegamenti con il centro cittadino ed inoltre le strade sono molto dissestate e con scarsa manutenzione.

«Nel corso di una riunione che si è tenuta ieri sul territorio – spiega l’assessore allo Sviluppo del Territorio e alla Giustizia Sociale della III Municipalità Carmela Sermino – i cittadini hanno evidenziato una serie di problematiche che non possono più rimanere inascoltate. In particolare i residenti del borgo delle Fontanelle hanno sottolineato la necessità di procedere a lavori urgenti sul manto stradale e alla pulizia delle caditoie. Per entrambe le opere ci stiamo muovendo e già nelle prossime ore gli operai saranno al lavoro sul posto. Per la questione luminarie – continua la portavoce delle istanze dei residenti – ho suggerito ai cittadini di costituirsi in comitato e far sentire con ancora più insistenza la loro voce verso una battaglia che non si può far altro che ritenere giusta»