L’estate del Napoli tra montagne, passione e speranze: il ritiro 2025 prende forma

L’estate azzurra è pronta a prendere il via, incastonata come da tradizione nella splendida cornice di Palazzo Petrucci, a Posillipo, con il mare e il Vesuvio a fare da sfondo. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, la preparazione precampionato del Napoli 2025 seguirà il collaudato binomio tra Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro, due tappe ormai storiche dell’estate partenopea.

I tifosi sono già pronti a riempire le vallate trentine e le colline abruzzesi. Secondo quanto riporta Tina su Repubblica Napoli, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha confermato un aumento delle prenotazioni rispetto all’anno scorso: «I dati sono in crescita. Stiamo investendo sulle strutture e sull’accoglienza. Ogni sera verranno proiettati film su un maxi schermo per intrattenere i tifosi».

Programma in due tappe

Il ritiro inizierà ufficialmente il 17 luglio a Dimaro-Folgarida, dove gli azzurri resteranno fino al 27 luglio, allenandosi come sempre nel centro sportivo di Carciato. Lì è previsto anche il debutto stagionale della squadra, in un’amichevole contro i dilettanti dell’Anaune Val di Non, ormai diventata una tradizione.

Poi, dal 30 luglio al 14 agosto, il Napoli si trasferirà a Castel di Sangro, dove – come sottolinea Tina su Repubblica Napoli – le strutture ricettive risultano già occupate al 90%, secondo il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. L’obiettivo è superare quota 100mila presenze, come nel 2023, nell’estate del post scudetto.

Anche il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha voluto rinnovare il rituale propiziatorio regalando ai presenti una boccetta d’acqua del fiume Sangro. E non manca l’idea, lanciata proprio da Marsilio, di organizzare un’amichevole contro il Pescara, qualora gli abruzzesi riuscissero a centrare la promozione in Serie B battendo la Ternana.

Tra attese di mercato e presenze annunciate

Nel frattempo, i riflettori restano puntati anche sui protagonisti che prenderanno parte al ritiro. Secondo quanto riferito ancora da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, la presenza di Kevin De Bruyne è stata ufficializzata: sarà lui il volto di spicco dell’estate napoletana. Resta da vedere quali altri colpi riuscirà a mettere a segno il club per rafforzare la rosa guidata da Antonio Conte.

I tifosi, come sempre, non faranno mancare il loro supporto. Gli allenamenti saranno a porte aperte, per permettere al pubblico di vivere da vicino la quotidianità della squadra. In Abruzzo, lo Stadio Patini sarà il teatro di tre amichevoli serali, in notturna e in diretta televisiva, rendendo ancora più intenso l’abbraccio tra il Napoli e i suoi sostenitori.