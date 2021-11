Legia Varsavia-Napoli, Mertens: “Europa League, ci crediamo”

Il Napoli vince con il Legia Varsavia con il risultato di 1-4, gli azzurri ora sono al primo posto del Girone C di Europa League. Al termine del match ha parlato Dires Mertens che ha detto: “La partita di oggi non era affatto facile, il Legia ci ha messo in difficoltà ed anche noi abbiamo sbagliato qualcosa, però abbiamo avuto anche tanti occasioni, basti pensare alla traversa di Zielinski nel primo tempo“.

Mertens a fine partite con il Legia Varsavia dice: “Crediamo nell’Europa League è bellissimo vivere questa esperienza. Il gol? Non segnano da un po’ di tempo anche a causa del problema alla spalla che mi dava fastidi e mi faceva male da cinque anni. Ora sto bene e sono felice, ma soprattutto sono felice per la squadra che è riuscita a raggiungere la vittoria“. Merito della vittoria è anche di Mertens che ha segnato uno dei quattro gol del Napoli rifilati al Legia.

Come Spalletti in conferenza stampa, anche Mertens esalta il gruppo: “Questa squadra ha aumentato la qualità, penso ad esempio ad Anguissa, giocatore che non conoscevo bene ma che sta facendo benissimo. Così come Osimhen che sta facendo grandi cose, così come tutti gli altri“.