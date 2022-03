LDT. Napoli e Inter devono tremare, Juve fuori dalla Champions, arbitri avvisati

Alcuni tifosi avvisano Napoli e Inter del pericolo arbitri. Quanto accaduto al Maradona e nella sfida con l’Empoli è un campanello d’allarme.

LDT, lettere dai tifosi. La Juventus fuori dalla Chmpions potrà dedicarsi esclusivamente al campionato, le numerose sviste arbitrali a favore dei bianconeri non lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi.

Alcuni tifosi napoletani hanno scritto alla nostra redazione lanciando un grido d’allarme su quanto sta accadendo nel mondo arbitrale e sulla possibile incidenza che i direttori di gara potranno avere nella corsa scudetto

“Salve Direttore, vediamo con piacere che solo voi pubblicate le lettere dei cosiddetti tifosi e speriamo tanto di leggerci. Non riusciamo a comprendere la soddisfazione dei media napoletani sull’assenza degli arbitri Guida e Massa nelle designazioni di Rocchi.

Noi al loro posto saremmo seriamente preoccupati per il comportamento dell’AIA in merito alle designazioni della 30ma giornata di campionato. Noi siamo tifosi del Napoli ma non possiamo dimenticare che anche l’Inter, seppure non ai livelli del Napoli, ne ha subito alcune a livello nazionale.

La campagna mediatica contro Guida e Massa conferma l’andazzo generale e la società nerazzurra dovrebbe farsi sentire in proposito. Non si riesce a comprendere come mai dopo i 2 rigori negati all’Empoli in Empoli – Juventus (XXVII), Maresca e Valeri non sono mai stati fermati a differenza di Guida e Massa e nemmeno è spiegabile lo stop non imposto a Orsato e lo stesso Valeri dopo Napoli – Milan.

Fossimo nei panni di Inter e Napoli saremmo seriamente preoccupati e non si capisce l’entusiasmo dei giornalisti campani sul fermo imposto a Guida e Massa. Questo è il campionato che solo il rigore negato al Torino contro l’Inter falsa il campionato e non i 2 rigori negati all’Empoli contro la Juventus. Questo è il campionato dove Valeri non poteva intervenire in Napoli – Milan ma si demonizza Massa perché doveva intervenire in Torino – Inter. Questo è il campionato dove si possono regalare rigori alla Juventus (Valeri) e nessuno si scandalizza”.

