Pistocchi: “Empoli, sono due i rigori non concessi con la Juve”

Empoli-Juventus mancano due rigori ai toscani. L’arbitraggio di Maresca è stato molto discusso. Sotto accusa anche l’operato del Var Valeri che non ha segnalato quanto accaduto sul campo. Secondo molti addetti ai lavori il rigore per fallo di Rabiot su Zurkowski era netto.

Errata corrige: i falli da rigore in Empoli-Juve sono due :

19’1^T Rabiot su Zurkowski

29’2^T DeLigt su Lamantia

Ma nè Maresca , nè l’addetto al Var #Valeri ( si, proprio lui, quello che era al Var anche in Inter-Juve del 2018) non hanno visto niente 👀 pic.twitter.com/crdYlrn8yn — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 26, 2022

Ma nè Maresca , nè l’addetto al Var #Valeri ( si, proprio lui, quello che era al Var anche in Inter-Juve del 2018) non hanno visto niente“. Alla fine la Juventus ha vinto 3-2 con l’Empoli e con questa vittoria si avvicina al Milan primo in classifica, ma anche. Napoli che gioca con la Lazio.

A questo punto per la Juve si potrebbe anche parlare di rientro nella corsa scudetto. Soprattutto se le tre davanti dovessero continuare a rallentare.