Lazio Napoli, i convocati di Spalletti: C’è Lobotka

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della Lazio.

La brutta sconfitta col Barcellona che ha sancito l’eliminazione dall’Europa League è una ferita aperta per il Napoli, a cui è rimasto il solo palcoscenico del campionato come vetrina: in caso di vittoria contro la Lazio, Insigne e compagni aggancerebbero il Milan in vetta e sorpasserebbero l’Inter (che ha sempre una gara da recuperare).

Spalletti in conferenza stampa ha presentato i temi della sfida ai biancocelesti parlando anche dei calciatori infortunati tra i quali, Lobotka, Anguissa e Lozano. Dei tre lo slovacco è stato convocato per la sfida agli uomini dell’ex Sarri.

LAZIO-NAPOLI: I CONVOCATI DI SPALLETTI

I CONVOCATI – Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-NAPOLI

Nella Lazio Acerbi, da tempo ai box, dovrebbe partire dalla panchina per far spazio a Patric. Leiva o Cataldi in regia, tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni (Pedro è recuperato, ma non sarà titolare).

Napoli con gli uomini contati in mediana: confermato il tandem Demme-Fabian Ruiz, mentre Politano si prende una maglia sulla trequarti al posto di Elmas formando il trio alle spalle di Osimhen con Zielinski ed Insigne. Rispetto al Barça, tra i pali torna Ospina.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Stefano Borghi sarà il telecronista di Lazio-Napoli, con Riccardo Montolivo al commento tecnico.