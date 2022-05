LDT- A Milano e a Torino, si stracciano le vesti. A Napoli dispensano consigli ad Ancelotti

Alcuni tifosi del Napoli criticano al differenza mediatica dell’asse Milano-Torino con quello del panorama napoletano.

LDT – Lettere dai tifosi. Il Napoli nonostante il terzo posto è stata una delle squadre più penalizzate dagli errori arbitrali. Le due milanesi e La Juventus risultano invece tra le compagini più favorite dalle sviste dei direttori di gara. Alcuni tifosi azzurri hanno scritto alla nostra redazione evidenziando la differenza di valore mediatico tra l’asse Milano-Torino e Napoli:

Salve Direttore, complimenti. Siete Una mosca bianca nel panorama mediatico nazionale. Non solo avete uno staff giornalistico di prima qualità ma siete l’unico che con cronache, dati e numeri raccontate i fatti calcistici con dovizia di particolari. Nel panorama napoletano non avete uguali e non temete confronti con i napolisti delle cronache partenopee perché voi dite sempre pane al pane e vino al vino. Siete stato l’unico a contestare la vittoria milanista con articoli dettagliati di ottima qualità ed una classifica virtuale specifica nel suo genere, mentre i cronisti nostrani elogiavano i presunti meriti milanesi. Qualcuno delle nostre parti si è lanciato persino contro l’arbitro Serra per una norma del vantaggio non concessa al Milan, invece di citare tutte le nefandezze arbitrali compiute contro il Napoli.

I tifosi aggiungono: “A Milano, ma anche a Torino, si stracciano le vesti per una norma del vantaggio non applicata e qui da noi si nasconde sotto il tappeto tutto quanto gli arbitri combinano sistematicamente contro il Napoli. Siamo messi male Direttore con questi tribuni mediatici che attaccano il Napoli dalla notte dei tempi. Qui da noi esperti presunti allenatori seduti nelle comode poltrone delle varie TV napoletane dispensano consigli e disposizioni tattiche ai migliori tecnici del pianeta pallonaro, quali Ancelotti. Qui da noi gli esperti televisivi di calciomercato fanno pure la campagna acquisti, suggerendo a destra e a manca gli acquisti e le cessioni da fare. Siamo convinti Direttore che con un mainstream adeguato e consono il Napoli avrebbe avuto una invidiabile bacheca da mostrare, a partire dalla Supercoppa di Pechino. Distinti saluti”. Luigi N., Gerardo P., Nicola S., Ferdinando P., Gennaro E.