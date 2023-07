Lazio offerta ufficiale per Zielinski: Sarri chiama il calciatore

La Lazio ha fatto un’offerta ufficiale per Piotr Zielinski del Napoli, con l’allenatore Maurizio Sarri che ha contattato personalmente il giocatore.

Calciomercato Napoli. La Lazio non ha rinunciato a Piotr Zielinski, nonostante gli sforzi del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di estendere il contratto del centrocampista polacco e di non venderlo in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, avrebbe contattato personalmente Zielinski, ex giocatore di Empoli e Udinese.

Sarri avrebbe parlato con Zielinski la sera prima che i suoi agenti si recassero a Dimaro Folgarida per discutere o un trasferimento o un rinnovo del contratto senza la riduzione dello stipendio proposta da De Laurentiis.

Secondo le indiscrezioni del quotidiano romano, l’incontro sarebbe stato positivo, nel senso che Zielinski potrebbe rimanere a Napoli. Tuttavia, gli agenti del giocatore avrebbero portato all’attenzione della dirigenza del Napoli l’offerta della Lazio: 20 milioni di euro più bonus, e 4 milioni di euro per Zielinski, il cui contratto con il Napoli scade tra un anno.

De Laurentiis aveva inizialmente chiesto 35 milioni di euro a Claudio Lotito, il presidente della Lazio, ma ha poi abbassato la sua richiesta a 30 milioni. Tuttavia, De Laurentiis potrebbe ancora riuscire a prolungare il contratto di Zielinski. Le differenze devono essere colmate, ma Zielinski potrebbe essere un alleato prezioso per la Lazio, essendo stato scelto come possibile sostituto di Milinkovic.