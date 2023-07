GAZZETTA: De Laurentiis s’inventa un’altra mandrakata sul mercato

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, sta considerando una strategia audace per trattenere l’attaccante, Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport offre uno sguardo intrigante sulle possibili mosse di mercato del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in particolare riguardo all’attaccante Victor Osimhen.

“De Laurentiis è noto per le sue audaci operazioni di mercato. Un esempio emblematico è avvenuto nel 2020, quando, nonostante la pandemia, ha acquistato Victor Osimhen dal Lilla per oltre 50 milioni di euro. Questa mossa, che è avvenuta subito dopo il primo lockdown e in un periodo in cui il virus stava ancora influenzando pesantemente la vita di tutti e l’economia, sembrava folle. Tuttavia, l’investimento, che è stato il più alto di sempre per il Napoli, oggi sembra un affare rispetto alla valutazione di mercato attuale dell’attaccante nigeriano.”

La Gazzetta dello Sport suggerisce che De Laurentiis potrebbe avere in mente un’altra mandrakata per proteggere il suo prezioso attaccante. “Potrebbe essere che ‘MagAurelio’ stia pianificando un’altra mossa audace per proteggere il suo gioiello e, in futuro, rivenderlo a cifre che oggi molti considererebbero folli“, scrive il quotidiano sportivo.

Mentre il calciomercato continua a evolversi, gli occhi dei tifosi del Napoli saranno sicuramente puntati su De Laurentiis e su come gestirà la situazione di Osimhen.