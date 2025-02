Lazio-Napoli, parla Ubaldo Righetti: “Conte e Baroni? Due caratteri diversi, ma entrambi vincenti”

Alla vigilia della sfida tra Lazio e Napoli, l’ex difensore Ubaldo Righetti, oggi opinionista Rai, ha raccontato a Tuttosport il suo passato al fianco di Antonio Conte e Marco Baroni, quando nel Lecce 1988-89 condividevano spogliatoio e campo. Due profili diversi, ma con tratti comuni che li hanno portati a diventare allenatori di successo.

Baroni, leader silenzioso

“Marco era un giocatore straordinario, sempre in pieno controllo della situazione, dentro e fuori dal campo. È un allenatore che riesce a trasmettere le sue idee in modo chiaro, e lo ha dimostrato anche l’anno scorso a Verona, quando ha completamente trasformato la squadra dopo il mercato di gennaio. Non si è mai lasciato condizionare dallo scetticismo che lo ha accolto alla Lazio, ha avuto le idee chiare fin dall’inizio e oggi i risultati gli danno ragione.”

Conte, mentalità vincente fin da giovane

Diverso il percorso di Antonio Conte, ma con una mentalità che era già evidente ai tempi del Lecce. “Era giovanissimo, ma aveva già quella visione secondo cui ogni esercizio doveva essere fatto al massimo dell’intensità. Ricordo un sabato, stavamo facendo un torello per divertirci e lui si infuriò: ‘Il torello si fa seriamente, è allenante!’. Noi lo guardammo sorpresi, ma quella è sempre stata la sua natura. Non ha mai ingannato nessuno, è sempre stato così.”

Il Napoli di Conte e la Lazio di Baroni: una sfida aperta

La partita di domani si preannuncia equilibrata. “Mi aspetto una gara aperta. La Lazio gioca in modo rapido e verticale, il Napoli viene da due pareggi e ha bisogno di una scossa, anche perché l’Inter ha accorciato le distanze in classifica. Mi aspetto un Napoli propositivo, sarà una sfida molto interessante.”

Sul cambio tattico degli azzurri, Righetti sottolinea l’intelligenza di Conte: “Più che aver abbandonato la difesa a tre, l’ha mascherata grazie all’equilibrio che gli dà Politano, un giocatore tatticamente prezioso. Conte ha la straordinaria capacità di far crescere i calciatori e inserirli nel contesto tattico giusto.”

Scudetto e Champions: Napoli e Lazio fino in fondo

Per la corsa al titolo, l’ex difensore vede una lotta a due: “Sarà una sfida tra Napoli e Inter fino alla fine. L’Atalanta, con gli infortuni, difficilmente potrà rientrare. Il Napoli ha il vantaggio di non avere le coppe, ma l’Inter ha evitato i playoff di Champions, guadagnando un riposo prezioso. Per la Lazio, invece, tutto dipenderà dalla continuità: se non si farà prendere dalle vertigini, Baroni saprà gestire bene la situazione.”

Alla fine, un pronostico per la partita dell’Olimpico: “2-2”.