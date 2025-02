Tuttosport: “Il Napoli è azzoppato”

Il Napoli arriva alla sfida contro la Lazio con un problema tattico da risolvere: come sostituire Neres, considerando anche le assenze di Spinazzola e Olivera? Antonio Conte ha lavorato per tutta la settimana per trovare la soluzione più efficace, e secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ipotesi principale resta il ritorno al 3-5-2, modulo utilizzato nelle prime quattro giornate di campionato prima del passaggio al 4-3-3.

Buongiorno torna titolare, Politano a tutta fascia?

Nelle prove tattiche, è emersa con forza la candidatura di Buongiorno, assente da due mesi e pronto a riprendere posto al centro della difesa. Un’altra possibile novità riguarda Politano, che Conte avrebbe testato come esterno sinistro a tutta fascia, un ruolo che l’attaccante non ricopre stabilmente dai tempi del Pescara e del Sassuolo. Tuttavia, lo scenario sembra rischioso, soprattutto considerando gli avversari diretti come Isaksen e Marusic, due giocatori molto fisici e dinamici.

L’alternativa più concreta potrebbe essere Mazzocchi sulla linea dei difensori e Ngonge esterno a centrocampo, ma i numeri dell’ex Verona non giocano a suo favore: ha collezionato solo 145 minuti in 9 presenze di campionato, con una media di 16 minuti a partita. Una dimostrazione di quanto Conte lo abbia considerato poco finora.

La Lazio e la necessità di coprirsi

La Lazio è stata una delle squadre più difficili da affrontare per il Napoli in questa stagione, avendo battuto gli azzurri sia in Coppa Italia sia in campionato. Inoltre, i biancocelesti sono in crescita, reduci da due vittorie consecutive contro Cagliari e Monza. Questa situazione potrebbe spingere Conte a una scelta più prudente, optando per una difesa a cinque con Di Lorenzo e Mazzocchi sulle fasce, mentre in attacco Raspadori agirebbe a supporto di Lukaku, con Politano inizialmente in panchina.

Un mercato invernale che non ha aiutato

L’attuale emergenza nasce anche dalle scelte di mercato di gennaio, che non hanno portato rinforzi immediatamente pronti per una squadra che da 15 giornate è al primo posto. Il club ha puntato sulla continuità, forse confidando nelle capacità di Conte di gestire la rosa senza gravi problemi fisici. Tuttavia, rispetto alle concorrenti per lo scudetto, il Napoli ha una panchina con un valore inferiore:

Napoli: 95,5 milioni di valore per le riserve (i titolari valgono 252 milioni)

Inter: 130,6 milioni per la panchina (titolari 159 milioni)

Atalanta: 133,5 milioni per le riserve (più della formazione titolare, che vale 130,5 milioni)

Un dato che evidenzia la differenza di profondità tra il Napoli e le dirette rivali. Conte dovrà trovare la soluzione giusta per mantenere il Napoli in vetta, con un equilibrio tra copertura e pericolosità offensiva, in una partita che si preannuncia fondamentale per la corsa scudetto.