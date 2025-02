Gazzetta dello Sport: “Come cambio il Napoli”

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Lazio, e Antonio Conte è pronto a rimescolare le carte per superare l’emergenza e rilanciare la squadra. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro sta lavorando a un ritorno al 3-5-2, il modulo con cui ha costruito i suoi primi successi alla Juventus, con cui ha guidato l’Italia a Euro 2016 e con cui ha riportato l’Inter allo scudetto nel 2021.

Il nuovo assetto tattico: Lukaku e Raspadori insieme

L’assenza di Neres, Olivera e Spinazzola ha costretto Conte a rivedere il piano di gioco. Dopo aver riportato il Napoli in vetta alla classifica con il 4-3-3, ora il tecnico azzurro punta su un sistema più compatto, che permetta di dare più supporto a Lukaku e di sfruttare Raspadori nel suo ruolo naturale, vicino alla porta.

Il belga ha bisogno di un compagno che sappia muoversi attorno a lui e sfruttare gli spazi che crea, mentre Jack ha dimostrato di avere le caratteristiche per essere incisivo in questa posizione. Questo cambio di modulo potrebbe anche rappresentare un’opportunità per Raspadori in chiave Nazionale, considerando la necessità dell’Italia di trovare nuovi riferimenti offensivi.

Le scelte di Conte: difesa a tre e ballottaggio a sinistra

La difesa vedrà il ritorno di Buongiorno, che affiancherà Rrahmani e Juan Jesus davanti a Meret. A destra, Di Lorenzo tornerà a giocare da esterno a tutta fascia, mentre a sinistra resta il principale dubbio di formazione: Politano o Mazzocchi?

Politano darebbe maggiore qualità e la possibilità di creare gioco con il piede mancino, ma dovrebbe adattarsi a un ruolo più difensivo.

Mazzocchi, invece, ha già interpretato il ruolo di quinto a ottimi livelli, garantendo copertura e rapidità nelle ripartenze.

Il ritorno del miglior Lobotka

Il passaggio al 3-5-2 potrebbe aiutare anche Lobotka, che nella scorsa stagione, con maggiore libertà, ha dimostrato di essere un elemento chiave nella costruzione del gioco. Con Anguissa e McTominay al suo fianco e tre difensori alle spalle, lo slovacco potrebbe tornare a dominare il centrocampo, con la possibilità di alzare il raggio d’azione e incidere di più nella trequarti avversaria.

Obiettivo: restare in vetta e puntare lo scudetto

Nonostante l’emergenza, Conte non vuole alibi. Il Napoli è in testa alla classifica, e l’obiettivo è restarci il più a lungo possibile, adattandosi alle difficoltà e trovando soluzioni efficaci. Il tecnico azzurro ha sempre saputo sfruttare i momenti di difficoltà per trasformarli in opportunità, e il passaggio al 3-5-2 potrebbe essere la chiave per mantenere vivo il sogno scudetto.