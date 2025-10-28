Lazio, i problemi non sono finiti: beccato ubriaco fradicio prima della partita | Praticamente una spugna
I biancocelesti non riescono a vivere questo momento con serenità: il giocatore è stato ritrovato completamente ubriaco prima del match.
Nonostante i tentativi della società di mantenere un profilo serio e professionale, la Lazio si è trovata al centro di una vicenda imbarazzante. Questa volta, il protagonista è un giocatore biancoceleste, finito nei guai per un episodio che ha lasciato l’ambiente sconcertato.
Il calciatore si sarebbe presentato in condizioni pietose durante il prepartita, visibilmente alterato dall’alcol. Lo staff tecnico, inizialmente incredulo, avrebbe tentato di gestire la situazione nel silenzio, ma la notizia è trapelata rapidamente, scatenando un’ondata di indignazione tra i tifosi e non solo.
Non era la prima volta che si parlava di atteggiamenti sopra le righe da parte di quel giocatore. Già in passato si erano rincorse voci su comportamenti poco professionali, ma nessuno si aspettava un episodio tanto plateale. Il suo atteggiamento definito da bar, e l’immagine di un professionista macchiata, non lo hanno aiutato.
La vicenda ha avuto conseguenze dirette sul campo. Il club non è apparso certamente felice vista la situazione, così come tutta la dirigenza che ha deciso di puntar sul calciatore in questione.
Un episodio passato alla storia
Il giocatore ha cercato di ricostruirsi un’immagine, ammettendo gli errori commessi e parlando di un periodo personale complicato. Tuttavia, per molti tifosi è rimasto il simbolo di stravaganza e un atteggiamento decisamente fuori dalle righe, che ha cozzato con l’immagine del club.
Oggi quell’episodio appartiene al passato, ma continua a riaffiorare ogni volta che la Lazio attraversa momenti difficili. Insomma il tutto è rimasto impresso nella memoria dei tifosi biancocelesti che molto spesso tendono a ricordarsi quanto accaduto e come tutto è arrivato come un fulmine a ciel sereno.
L’accaduto
Stiamo parlando di Paul Gascoigne, ospite di Good Morning Britain sull’emittente britannica ITV. L’ex calciato ha raccontato con emozione i momenti più intensi della sua vita, in occasione dell’uscita del nuovo libro Eight. Tra lacrime e sincerità, l’ex stella della Lazio ha parlato della lunga e difficile battaglia contro l’alcolismo, ricordando come il periodo di ricovero forzato voluto dal padre sia stato decisivo per la sua rinascita. “Quegli undici giorni mi hanno salvato la vita”, ha confessato.
Visibilmente commosso, Gascoigne ha poi rievocato un tragico episodio del passato: la morte del piccolo fratello di un suo amico, investito da un’auto mentre era sotto la sua custodia. “È morto tra le mie braccia, credevo respirasse ancora”, ha raccontato. L’ex calciatore ha ammesso di aver commesso molti errori, ma oggi dice di voler affrontare la vita con uno sguardo nuovo.