28 Ottobre 2025

Napoli, ufficiale la formazione contro il Lecce: prima da titolare per Lang

redazione 28 Ottobre 2025
È ufficiale la formazione del Napoli per la gara delle 18.30 contro il Lecce. Antonio Conte sceglie il turnover in vista del match di sabato contro il Como e torna al modulo 4-3-3, rinunciando a Kevin De Bruyne dopo l’infortunio subito contro l’Inter.

Quattro i cambi rispetto alla sfida del “Maradona” con i nerazzurri e una novità importante: Noa Lang parte titolare per la prima volta in stagione.

La formazione ufficiale del Napoli (4-3-3):
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang.

A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, McTominay, Rrahmani, Hojlund, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino.
Allenatore: Antonio Conte.

Un Napoli più offensivo e dinamico, con Lang chiamato a dare vivacità sulla sinistra e Lucca al centro dell’attacco per riscattarsi dopo la panchina contro l’Inter. In mezzo al campo spazio a Elmas e Gilmour per gestire ritmo e possesso, mentre in difesa Olivera torna titolare al posto di Spinazzola.

