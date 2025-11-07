“L’Atalanta è retrocessa in Europa League” | A darne la notizia è Sky, tifosi della Dea infuriati
La Dea è stata declassata in maniera del tutto inattesa. Sky ha dato la notizia ma i tifosi bergamaschi sono furibondi.
La notizia ha fatto rapidamente il giro del web e dei social: secondo quanto riportato da Sky, l’Atalanta sarebbe “retrocessa in Europa League”. Una frase che ha immediatamente scatenato la curiosità, e poi l’ira, dei tifosi nerazzurri, che non riuscivano a capire come fosse possibile una retrocessione in una competizione europea.
Sui social, molti sostenitori della Dea hanno espresso il loro disappunto, accusando la rete di disinformazione o di scarsa attenzione. In tanti hanno sottolineato che l’Atalanta, reduce da una stagione di alto livello, non poteva certo “retrocedere” ma semmai cambiare competizione europea in base ai risultati sportivi.
Alcuni utenti più attenti hanno ipotizzato che ci si potesse riferire a un cambiamento di scenario calcistico, come un passaggio dalla Champions all’Europa League. Tuttavia, la formulazione del messaggio è apparsa così ambigua da sembrare quasi una notizia sensazionale.
Nelle ore successive, diversi giornalisti sportivi e insider hanno provato a ricostruire l’accaduto, evidenziando come non ci fosse alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’UEFA o della società bergamasca. Il clima di incertezza ha però alimentato ulteriormente il dibattito, con la tifoseria che chiedeva trasparenza e rispetto.
Il fraintendimento
Solo più tardi, con l’intervento di alcune fonti interne, la vicenda ha iniziato a chiarirsi. È emerso che si trattava di un fraintendimento legato a una didascalia errata durante la trasmissione.
Una volta compreso l’errore, la tensione tra tifosi e redazione si è gradualmente stemperata. Restano però le critiche sulla superficialità del linguaggio usato in televisione, dove anche una piccola imprecisione può trasformarsi in un caso mediatico.
La notizia
Nello specifico sull’account ufficiale X di NOW è comparso un errore nella descrizione della sfida tra Marsiglia e Atalanta, indicata come un match di UEFA Europa League. In realtà, la partita fa parte della UEFA Champions League, la massima competizione europea per club. L’imprecisione non è passata inosservata ai tifosi.
L’episodio ha suscitato ironia ma anche qualche critica verso la gestione della comunicazione. NOW, che detiene i diritti di trasmissione delle coppe europee, non ha pubblicato una correzione formale del post.