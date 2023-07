La Marca, il Napoli ha trovato un nuovo talento, fa bene De Laurentiis a scommettere su di lui”

L’avvocato Domenico La Marca parla del futuro del Napoli e del possibile arrivo di un talento come Karlsson.

Calciomercato Napoli. Ai microfoni di “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, l’avvocato Domenico La Marca ha discusso il futuro del Napoli.

Per quanto riguarda Zielinski, La Marca ha sottolineato che sarebbe un peccato perdere un talento come lui. Ha suggerito che un eventuale trasferimento di Milinkovic Savic potrebbe innescare un effetto domino che potrebbe portare Zielinski alla Lazio. Ha anche espresso la speranza di trovare un compromesso con il centrocampista.

Parlando dell’esterno offensivo, La Marca ha indicato Karlsson come una potenziale opzione per il Napoli:

“Karlsson è un giocatore molto duttile che ama svariare su tutto il fronte offensivo, già in passato è stato accostato al Napoli. È un giocatore che in Eredivisie va spesso in doppia cifra, nell’Az, squadra che propone un calcio offensivo, ha dimostrato di essere un calciatore determinante, basti pensare alla sfida di Conference League contro la Lazio decisa anche da un suo fantastico gol, non è un caso che difatti su di lui ci sia anche il club biancoceleste.

Parliamo di un elemento molto interessante ovviamente bisogna valutarlo in un campionato più tattico come quello italiano e soprattutto in una squadra che ambisce ad essere protagonista ad altissimi livelli anche in Europa, di certo è il momento giusto per scommettere su di lui”.

Nel discutere del futuro di Milinkovic Savic, La Marca ha notato che a determinate cifre, la sua cessione non sarebbe un rimpianto per nessun club italiano. Ha suggerito che un giocatore come Koopmeiners, capace di giocare in tutti i ruoli del centrocampo, potrebbe essere una soluzione più futuribile.

Infine, La Marca ha elogiato la scelta della Juventus di assumere Giuntoli come dirigente, considerando le sfide attuali nel calcio italiano ed europeo. Ha sottolineato l’importanza di avere dirigenti in grado di valorizzare le squadre sia a livello patrimoniale che tecnico.

L’intervento di La Marca offre una prospettiva preziosa sulle potenziali mosse del Napoli nel prossimo periodo di calciomercato. Sarà interessante vedere come si sviluppano le cose nei mesi a venire.