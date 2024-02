Kvaratskhelia incanta, ma Damiani lo critica: “Dribbling inutili, giocate fine a sé stesse”

Kvaratskhelia trascina il Napoli, ma Oscar Damiani è fin troppo critico con il georgiano: ‘Serve concretezza’.

Khvicha Kvaratskhelia ha fatto parlare di sé nella recente vittoria del Napoli contro il Verona, contribuendo in modo determinante al successo per 2-1 con la sua abilità straordinaria. Tuttavia, nonostante la brillante prestazione, il talentuoso attaccante georgiano ha attirato le critiche di Oscar Damiani, noto opinionista e esperto di calcio.

Durante un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, Damiani ha riconosciuto il valore di Kvaratskhelia, definendolo un “giocatore potenzialmente determinante” con la capacità di finalizzare le azioni o creare opportunità per i compagni. Tuttavia, non ha esitato a esprimere alcune riserve sullo stile di gioco del calciatore georgiano.

“Oggi Kvaratskhelia si perde in dribbling inutili, in giocate fini a se stesse”, ha dichiarato Damiani. “Deve tornare a essere più concreto. Non ha ancora raggiunto una maturità tale da essere sempre decisivo, ma potrà diventarlo perché è molto forte.”

Damiani ha sottolineato l’importanza della concretezza nel gioco di Kvaratskhelia, evidenziando che, nonostante il talento indiscutibile, il giocatore deve concentrarsi su azioni più incisive per contribuire in modo costante al successo della squadra.

“Con Spalletti tutti hanno reso al massimo. Ma se questo Napoli crescerà, lo farà anche lui. Alla fine è sempre il collettivo che conta, il singolo ne risolve una e poi magari ne sbaglia quattro”.