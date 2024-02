SKY – Milan-Napoli, la probabile formazione azzurra: Mazzarri ha scelto il modulo

Il probabile 11 del mister Walter Mazzarri nella sfida di domenica Milan-Napoli e le ambizioni delle due squadre.

Il prossimo incontro tra Milan e Napoli si prospetta come una sfida alquanto emozionante tra due delle squadre più competitive del campionato. Nonostante la mancanza della corsa allo scudetto in questa stagione, la posta in gioco resta alta, con il Milan deciso a conservare il terzo posto in classifica e gli azzurri determinati a rientrare nella lotta per la qualificazione alla Champions League.

La redazione sportiva di SKY ha cercato di gettare luce sulle probabili scelte tattiche del tecnico azzurro, Walter Mazzarri, in vista dell’importante confronto che si terrà a San Siro.

Mazzarri sembra intenzionato a scommettere sul modulo 3-5-1-1 per affrontare il Milan. Un’organizzazione tattica che mette in evidenza la volontà di consolidare la difesa, ma al contempo offrire supporto in fase offensiva. In porta, Gollini sembra essere la scelta primaria, con Meret destinato a prendere posto in panchina.

Il reparto difensivo vedrà Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus schierati davanti a Gollini. Una linea difensiva robusta e atletica che dovrà affrontare la minaccia offensiva del Milan e mantenere la solidità dietro.

Mazzocchi e Di Lorenzo saranno spostati leggermente più avanti, contribuendo sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. A centrocampo, il trio Anguissa, Lobotka, Cajuste dovrà garantire un equilibrio fondamentale tra difesa e attacco.

In attacco, Khvicha Kvaratskhelia avrà il compito di agire dietro l’unica punta, il confermato Giovanni Simeone.

Gli azzurri, seppur fuori dalla corsa allo scudetto, mirano a rientrare prepotentemente nella lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.