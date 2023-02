“Kvaratskhelia ha scelto Napoli per un motivo”: la clamorosa rivelazione della Dinamo Batumi

Il motivo per cui Kvaratskhelia ha scelto il Napoli: la sorprendente rivelazione del direttore sportivo della Dinamo Batumi.

Vladimer Dvalishvili, direttore sportivo della Dinamo Batumi, club che ha ceduto Khvicha Kvaratskhelia al Napoli , ha fatto una clamorosa rivelazione sulle ragioni della scelta di andare a giocare nel club di De Laurentiis.

Il DS georgiano ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha rivelato che, nonostante l’interesse di altri club, Kvaratskhelia ha scelto Napoli per un motivo preciso. Secondo il racconto di Vladimer Dvalishvili, altre società avevano mostrato interesse per Kvara, ma non avevano avuto il coraggio di fare l’investimento. Invece, il Napoli non ha mai esitato a spendere 10 milioni di euro per acquistare il giocatore, facendo un vero e proprio affare di mercato.

“Gli altri club che hanno inseguito Kvara, sono poi finiti con dire tante cose: “Non sa fare questo, non può fare quell’altro…”, e invece il Napoli non ha mai esitato”. Quanto vale oggi Kvara? “Costa troppo! Per me vale quantità di denaro che è anche complicato da scrivere e mettere nero su bianco. Chiunque proverà a comprarlo, deve sapere che il presidente del Napoli lo valuterà una cifra record“

Khvicha Kvaratskhelia ha scelto il Napoli perché lo voleva, voleva la squadra che fu di Maradona e nessun altro.

“Ci furono altri club e altre offerte che arrivarono a noi e al suo agente, ma Kvara ha scelto il Napoli. Voleva gli azzurri e nessun altro club, quindi ora possiamo dire che ha fatto la miglior scelta per lui e la sua carriera. È andato nel giusto club, nel giusto posto e con il giusto allenatore“

Kvaratskhelia è stato criticato in passato ma dopo lo show contro il Sassuolo, i tifosi azzurri sognano in grande e gli elogi per il suo talento arrivano anche dalla Spagna. Oggi, il valore del calciatore è altissimo e il presidente del Napoli lo valuterà ad una cifra record.