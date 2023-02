Napoli il report degli allenamenti, ultime notizie su Osimhen e Raspadori

Il Napoli si è allenato oggi a Castel Volturno in vista della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Il Napoli dopo la vittoria con il Sassuolo è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Nemmeno un giorno di pausa per la squadra di Luciano Spalletti che martedì prossimo gioca l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

“Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio al Mapei Stadium hanno svolto lavoro defaticante. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente seduta finalizzata al possesso palla. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. Raspadori ha svolto terapie“.

Nessun riferimento sulle condizioni fisiche di Osimhen, che ha svolto defaticante così come gli altri. Il giocatore è uscito per un piccolo infortunio dalla sfida con il Sassuolo. Osimhen ha dato rassicurazioni sulle sue condizioni, questo sicuramente è già un ottimo segnale, ma il giocatore verrà testato nella giornata di domani, quando l’allenamento sarà più intenso, anche per coloro che hanno giocato con il Sassuolo.

In questo momento resta ottimismo per la presenza di Osimhen per la sfida con l’Eintracht Francoforte, l’attaccante nigeriano sarà quasi sicuramente in campo dal primo minuto.