Infortunio Osimhen arrivano rassicurazioni, ecco cosa ha detto il giocatore

Victor Osimhen è stato sostituito al minuto 85 di Sassuolo-Napoli a causa di un infortunio, ma il giocatore dà rassicurazioni sulle sue condizioni fisiche.

Gli ultimi aggiornamenti sull’infortunio di Osimhen, vengono dati da Dazn. Il giocatore “sta bene, non sembra esserci nulla di grave e c’è cauto ottimismo, anche se gli è stato applicato subito del ghiaccio quando è tornato in panchina” fanno sapere i giornalisti di Dazn che poi precisano: “Al rientro negli spogliatoi ho chiesto a Osimhen come si sentiva e li mi ha risposto testuali parole: “No problem, good, good, good“. Insomma parole più che rassicuranti quelle pronunciate da Osimhen che fanno rilassare i tifosi del Napoli.

Anche Spalletti detto che Osimhen sta bene e che probabilmente si tratta solo di stanchezza, anche perché non si tira mai indietro quando c’è da fare un ultimo scatto.

Le condizioni di Osimhen saranno valutate già domani, in vista della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Con ogni probabilità il piccolo infortunio di Osimhen durante Sassuolo-Napoli, non fermerà l’attaccante nigeriano, che ha realizzato il suo gol numero 18 in questa stagione con un tiro favoloso che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Il nigeriano è in una condizione fantastica e Spalletti non può fare a meno di lui, come si è visto anche con il Sassuolo, match in cui non è stato risparmiato, nonostante l’ampio margine di sicurezza rispetto alla seconda in classifica.