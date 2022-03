Sportitalia conferma: Kvaratskhelia al Napoli: si può chiudere, è l’erede di Insigne?

Calciomercato Napoli, la società azzurra sta per chiudere l’affare Khvicha Kvaratskhelia, giocatore esterno mancino della Dinamo Batumi. L’attaccante era di proprietà del Rubin Kazan ma dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ed il blocco del campionato, si è avuto il passaggio nella formazione georgiana. Kvaratskhelia ha firmato con la Dinamo Batumi un contratto fino a giugno del 2022, ma il suo contratto con il Rubin Kazan si estende fino al 2024.

Il Napoli si è mosso per tempo sul giocatore di 21 anni che gioca come esterno d’attacco a sinistra. Praticamente Kvaratskhelia può essere l’erede di Insigne, almeno stando alla sua posizione in campo. Il giocatore viene valutato circa 15 milioni di euro, vista la situazione è probabile che il Napoli possa prenderlo per una cifra più bassa.

Napoli-Kvaratskhelia: si chiude

Secondo quanto fanno sapere da Sportitalia con Peudullà e Longari, Cristiano Giuntoli è vicinissimo alla chiusura dell’affare Kvaratskhelia. Si parla addirittura di ore per l’accordo definitivo con il giocatore. Solo qualche giorno fa Pedullà aveva scritto: “Il Napoli ha bloccato Olivera, ma anche Kvaratskhelia: servono le firme, certo, ma sono strade tracciate. E per l’attacco, in caso di mega offerta per Osimhen, piace molto Broja (non solo al Napoli), in prestito al Southampton e di proprietà del Chelsea“. Ad oggi l’affare Napoli-Kvaratskhelia viene confermato da Gianluigi Longari. Dunque manca veramente pochissimo per siglare l’accordo con il giocatore georgiano. Così Cristiano Giuntoli piazza già due colpi per la fascia sinistra, anticipando manovre estive che si annunciano ancora più interessanti per il futuro. Il calciomercato del Napoli si annuncia scoppiettante, anche perché ci sono molti giocatori che potrebbero lasciare il club azzurro e quindi devono essere adeguatamente sostituiti. Dai portieri Meret e Ospina, passando per Koulibaly in difesa. C’è poi Fabian Ruiz che piace in Spagna e Osimhen che fa gola alla Premier League.