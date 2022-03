Bargiggia: “La verità su Berardi al Napoli. Kvaratskhelia e Sinisterra ecco come stanno le cose”

Berardi accostato al Napoli, Kvaratskhelia e Sinisterra seguiti da Giuntoli, Paolo Bargiggia fa chiarezza sulle manovre del mercato azzurro.

Paolo Bargiggia ha fatto parlato del calciomercato del Napoli ai microfoni di 1 Football Club, trasmissione condotta da Luca Cerchione sulle frequenze di 1 Station Radio.

“Oggi il Napoli è la squadra più accostata ai calciatori in circolazione in Europa: c’è chi parla del ‘dopo-Insigne’, chi del ‘dopo-Fabian’, chi del terzino… Iniziamo col dire che Luis Sinisterra del Feyenoord, contrariamente a quanto scritto da qualche quotidiano, non mi risulta avere parametri tecnici ed economici per essere seguito: non interessa al Napoli, almeno in questa fase“.

Bargiggia ha poi aggiunto ulteriori dettagli: “I partenopei sono interessati prioritariamente al georgiano del Rubin Kazan, Khvicha Kvaratskhelia, oggi rientrato in patria per allenarsi con la Dinamo Batumi. Il calciatore piace molto e viene monitorato

Smentite, invece, su Domenico Berardi ed Ahmed Traorè del Sassuolo: il primo percepisce 2,5 milioni a stagione e ne vuole almeno 3,5 per andare altrove, mentre il secondo, pur essendo apprezzato, costa troppo: 30 milioni di euro“, ha concluso l’esperto di calciomercato.