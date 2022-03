GAZZETTA – Berardi crolla il prezzo, il Napoli è interessato

Domenico Berardi piace al Napoli, un interesse concreto quello della società di Aurelio De Laurentiis che a fine stagione può rivoluzionare l’attacco. Ci sono tanti giocatori sul piede di partenza da Petagna ad Ounas, passando per Mertens e con il sicuro addio di Insigne. Insomma in attacco ci sarà da fare spesa. La qualificazione alla Champions League può dare un sostanzioso aiuto ad incrementare la forza del Napoli sul calciomercato. Ecco perché certi obiettivi vengono ancora seguiti.

Berardi-Napoli: le novità di oggi

Fino ad ora il Sassuolo ha opposto una strenua resistenza alla cessione di Berardi, il club neroverde parte da quaranta milioni di euro. M le richieste del Sassuolo si devono scontrare anche con la voglia di Berardi di fare finalmente il salto di qualità, che a 28 anni sembra oramai legittimo, se non in ritardo.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Non si può dire che abbia giocato male a Palermo, anzi ha fatto vedere la solita combinazione di tecnica in velocità che lo rende raro nel panorama italiano. Tutto fa pensare che Berardi non abbia ancora compiuto il grande salto. Grande in campionato, ma superando i confini… Berardi ha bisogno di una svolta. Ha ancora due anni di contratto. Transfermarkt gli accreditava un valore di 35 milioni, oggi sembra

difficile che qualcuno possa offrirne più di 25. Dipende dagli obiettivi: i milioni dell’Europa sono indispensabili per certi investimenti“.