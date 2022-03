Spalletti può sorridere: arrivano tre grandi notizie

Luciano Spalletti prepara Atalanta-Napoli sfida scudetto in cui mancheranno sicuramente Osimhen, Petagna, Di Lorenzo e Rrahmani. Uomini importantissimi, praticamente tre titolare su quattro tra gli indisponibili, tre perni della squadra che non potranno scendere in campo per squalifica ed infortunio. Da verificare anche le condizioni di Zielinski, che dopo il gol alla Svezia ha subito un infortunio.

Dal centro sportivo di Castel Volturno, arrivano però almeno tre ottime notizie per Spalletti in vista della sfida con l’Atalanta: Insigne, Anguissa e Politano sono disponibili per la trasferta di Bergamo. Sicuramente dei recuperi importantissimi, sia che Spalletti si presenti con il 4-3-3 sia che giochi con il 4-2-3-1.

Napoli: i recuperi per la sfida con l’Atalanta

Corriere dello Sport fa sapere che non c’è nessun allarme per Insigne che aveva lasciato il ritiro dell’Italia. Il giocatore “ieri ha lavorato in gruppo per tutta la durata della seduta mentre Politano ha svolto solo in parte differenziato. Spalletti li avrà a disposizione per l’Atalanta, è un bene per l’allenatore anche perché Lozano rientrerà dagli impegni col Messico (tre partite) solo nella giornata di venerdì e anche Elmas, jolly che spesso gioca sugli esterni, s’è dato da fare – dopo la squalifica con l’Italia – nella sfida di ieri col Portogallo”.

Anche Anguissa può recuperare per Atalanta-Napoli, ci sono ottime possibilità. Il centrocampista ha saltato gli impegni con il Camerun a causa di un problema muscolare. Nella giornata di ieri il giocatore è stato valutato dallo staff medico, poi h svolto allenamento personalizzato sul campo ed in palestra. Molto probabile che possa scendere in campo a Bergamo.