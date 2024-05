Kvaratskhelia a Positano, bacio romantico alla moglie: l’attaccante del Napoli innamorato della Costiera

Khvicha Kvaratskhelia ha trascorso una giornata di relax a Positano insieme alla moglie Nitsa. Sui social uno scatto che ritrae un tenero bacio tra i due sullo splendido scenario della Costiera Amalfitana.

Khvicha Kvaratskhelia si è concesso una giornata di relax in Costiera Amalfitana insieme alla dolce metà Nitsa Tavadze. L’attaccante georgiano del Napoli ha scelto le splendide Positano per trascorrere qualche ora lontano dai campi di allenamento, come testimoniano alcune storie apparse sul suo profilo Instagram.

Tra gli scatti più romantici, quello di un tenero bacio sulla guancia rivolto alla moglie Nitsa sullo sfondo mozzafiato della Costiera. Un gesto di tenerezza immortalato dall’obiettivo di un’amica che era in compagnia della coppia in questa fugace gita.

Lo scenario spettacolare alle spalle dei due innamorati, con l’inconfondibile profilo di Praiano, lascia supporre che Kvaratskhelia e la consorte abbiano percorso la celebre via Pasitea, arrivando fin giù ai Mulini e alla spiaggia grande di Positano.

Un’immersione totale nella bellezza della Costiera Amalfitana per il talento del Napoli, che sembra essersi innamorato follemente di questi luoghi da sogno. Un’occasione per staccare la spina e ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni con il club partenopeo.

Kvaratskhelia e Nitsa sono convolati a nozze l’anno scorso, dopo una lunga relazione sentimentale iniziata quando entrambi erano ancora studenti in Georgia. La sposa, attualmente iscritta a medicina, ha coronato il sogno d’amore celebrando le nozze con rito greco ortodosso insieme al suo Khvicha.

Un legame fortissimo quello tra l’attaccante e la giovanissima moglie, testimoniato ancora una volta dagli scatti social che li ritraggono in atteggiamenti affettuosi e complici. Un’intesa che sembra essere di buon auspicio anche per il prosieguo della stagione di Kvaratskhelia con la maglia del Napoli.