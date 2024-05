Pedullà: “Conte-Napoli rumors sempre più forti, Pioli l’alternativa”

Secondo Alfredo Pedullà, la pista che porterebbe Antonio Conte sulla panchina del Napoli rimane molto calda. Pioli l’alternativa.

La telenovela per la successione sulla panchina del Napoli continua ad appassionare i tifosi azzurri. Dopo le dichiarazioni di smentita di Aurelio De Laurentiis sull’ipotesi Antonio Conte, arrivano nuove indiscrezioni che riaccendono la pista che porterebbe il salentino all’ombra del Vesuvio.

Conte-Napoli: Le ultime di Pedullà

A fare il punto della situazione è il noto giornalista Alfredo Pedullà che, attraverso i suoi canali social, consiglia di tenere gli “occhi aperti su Conte e il Napoli“. Una frase che sembra riaprire clamorosamente i giochi per l’ex CT della Nazionale.

Secondo Pedullà, nonostante le parole di De Laurentiis, la candidatura di Conte resterebbe la più credibile per la panchina partenopea. “Pioli resta l’altra soluzione, come un mese abbondante fa, ma occhi aperti” aggiunge il giornalista.

Stefano Pioli sarebbe dunque l’alternativa designata dalla società azzurra qualora la trattativa con Conte non andasse in porto. L’ex Milan rappresenterebbe una sorta di piano B per il dopo Calzona.

Nel frattempo, Gian Piero Gasperini sembra indirizzato a restare all’Atalanta dopo i colloqui con Percassi, uno dei quali tenutosi proprio oggi pomeriggio. L’ipotesi che lo voleva come primo obiettivo del Napoli sembrerebbe quindi sfumata definitivamente.

Vincenzo Italiano della Fiorentina rimane sullo sfondo come estrema ed improbabile alternativa per i partenopei. Tutto ruota ancora attorno alle figure di Conte e Pioli.

Se De Laurentiis vorrà puntare sul salentino, dovrà alzare nuovamente la posta dopo le smentite degli ultimi giorni. Ma Pedullà invita a non abbassare la guardia, in attesa di ulteriori sviluppi sul fronte Conte-Napoli.