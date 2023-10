VIDEO – Kvaratskhelia e Nitsa si sono sposati: cerimonia fiabesca in Georgia

L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha detto di sì alla sua compagna Nitsa e l’ha fatto in Georgia.

L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha detto il fatidico “sì” alla sua dolce metà, Nitsa, in una commovente cerimonia di matrimonio tenutasi in Georgia. L’ex talento di Dinamo Batumi e Rubin Kazan aveva ufficializzato il suo fidanzamento con Nitsa alcuni mesi fa, e ora i due innamorati si sono finalmente uniti in una cerimonia del tutto ‘fiabesca’.

La notizia del loro matrimonio è stata rivelata dal giornalista Dachi Tsurtsumia, compatriota di Kvaratskhelia e attento ‘osservatore’ della sua vita privata, che ha condiviso alcune toccanti immagini della cerimonia attraverso i social network, permettendo ai fan di gettare uno sguardo nel mondo romantico della coppia.

Dopo questo momento speciale, è probabile che Kvaratskhelia tornerà a Napoli ancor più carico di prima. Durante la sosta, il calciatore ha dimostrato il suo valore indossando la maglia della Georgia, regalando prestazioni di grande spessore. Ora, con il suo sogno d’amore finalmente coronato, Kvaratskhelia si prepara ad affrontare nuove sfide professionali, portando con sé la felicità di questo importante passo nella sua vita personale.

Di seguito il video del matrimonio tra Kvaratskhelia e la sua Nitsa: