L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea il ritorno in auge dell’attaccante del Napoli e della Georgia, Kvaratskhelia.

Nelle ultime due partite con la nazionale georgiana, Khvicha Kvaratskhelia, calciatore del Napoli, ha dimostrato un ritorno in grande stile. Dopo aver già brillato nella sfida contro l’Udinese, Kvaratskhelia ha continuato a stupire sia in amichevole contro la Thailandia, vincendo 8-0, che nelle qualificazioni europee contro Cipro, vincendo 4-0.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea proprio il ritorno da “fuoriclasse” di Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore ha ritrovato la gioia di giocare non solo con il Napoli, ma anche con la maglia della sua nazionale. Nelle due partite, ha siglato due gol e fornito un assist, dimostrando di essere un vero e proprio “fuoriclasse”.

“È sicuramente la notizia migliore che Rudi Garcia potesse ricevere in questa tormentata pausa. Il georgiano sembra finalmente ritrovato, pronto per riprendere il Napoli sulle spalle e magari portarlo fuori dal momento delicato”.

La sua esultanza da arciere dopo il gol segnato con la Georgia è diventata un simbolo della sua voglia di trascinare il Napoli verso la vittoria. Con una freccia pronta a essere scoccata, Kvaratskhelia si prepara a portare il Napoli verso nuovi successi e a riscrivere la storia del club. Sia la società che i tifosi sperano che questo periodo di forma straordinaria continui quando tornerà in campo con la maglia azzurra del Napoli.

“Se lo augurano società e tifosi, ma intanto se lo sono goduti i connazionali georgiani: dopo la rete alla Thailandia in amichevole, che ha visto Khvicha riposarsi per un’ora in panchina, poi entrare e tornare al gol con la Georgia dopo lunga astinenza, Kvara ieri ha concesso il bis, con gol e assist nel 4-0 contro Cipro. E dopo la marcatura, ecco l’esultanza da arciere, pronto a scoccare la freccia per rimettere il Napoli in corsa per i grandi obiettivi”.