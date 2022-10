Se gioca Khvicha Kvaratskhelia non si perde: Spunta un dato curioso

Khvicha Kvaratskhelia ha siglato la rete del 3-1 contro il Torino. Il georgiano oltre ad essere un idolo è anche un portafortuna.

Khvicha Kvaratskhelia porta fortuna, nella patria della scaramanzia quale è Napoli, questo dato non poteva passare inosservato. Anche contro il Torino, Kvaratskhelia è stato autore di un gol bellissimo: una cavalcata con il difensore avversario che non è riuscito a contenerlo.

Khvicha Kvaratskhelia portafortuna

Il Napoli è alla sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppe, bravura dei calciatori e del tecnico ma c’è anche un pizzico di fortuna, che non guasta mai.

Leggendo le statistiche si scopre infatti che con Khvicha Kvaratskhelia in campo non si perde mai.

La striscia positiva del georgiano parte dal 25 Marzo scorso, dalla sfida Bosnia-Georgia, da sei mesi e nove giorni Kvaratskhelia non perde una partita, che sia in campionato, in Champions League e anche in Nazionale.

L’ultima sconfitta subita dal talentuoso georgiano risale ai tempi in cui militava nel Rubin Kazan, il 20 marzo in trasferta contro il CSKA Mosca (6-1).