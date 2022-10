Napoli, Di Lorenzo: “Siamo contenti di stare in alto. Ho un messaggio per i tifosi”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato al termine di Napoli-Torino, il capitano ha analizzato la sfida e la capacità degli azzurri di superare gli ostacoli.

Il Napoli supera il Torino con un secco 3-1, a nulla è valsa la disperata riscossa della squadra di Juric che lascia al Maradona i 3 punti in palio. A fine gara il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microni di Sky:

“Partire forte davanti al nostro pubblico è una cosa importante, trascina la gente, ne abbiamo parlato tanto tra noi e finalmente siamo cresciuti sotto questo aspetto. Ringrazio i tifosi e gli dico vogliamo trascinarvi.

Rientrando dalle Nazionali non è mai facile, anche perché in pochi erano rimasti a lavorare con il mister, ma fin dai primi allenamenti dopo che erano rientrati tutti avevo notato che c’era lo spirito giusto. Affrontavamo un avversario di valore, che gioca uomo su uomo, ma abbiamo giocato un gran calcio, di qualità, soprattutto nel primo tempo.

Dopo ci siamo un po’ adagiati, ma poi siamo tornati a fare la partita. Non pensavamo sicuramente alla partita di martedì, c’è stato un abbassamento di intensità forse dovuto al risultato, anche se non dovrebbe succedere. Poi però abbiamo gestito la partita“.

Di Lorenzo ha poi aggiunto: ” La classifica non la guardiamo, siamo contenti di stare in alto, ma il campionato è lungo e ci sarà la sosta per il Mondiale. Il fatto che non si parli dell’assenza di Victor è la dimostrazione del gran lavoro svolto dalla società, che ha preso giocatori da Napoli. Osimhen è importantissimo per noi e ci manca, ma Simeone e Raspadori ci stanno dando una grandissima mano. Già dal ritiro si respirava un’ottima atmosfera, abbiamo saputo creare un gruppo coeso, tutti si mettono a disposizione dei compagni”.

Ajax prossimo avversario del Napoli in Champions : “Sarà una sfida importante, perché ci può avvicinare alla qualificazione subito dopo tre partite, ma affronteremo una squadra di qualità che giocherà davanti ai propri tifosi. L’affronteremo nel modo giusto, preparandola in modo giusto e cercando di mettere in campo le nostre qualità anche in trasferta come ci chiede il mister”. Ha concluso il capitano del Napoli, Giovanni di Lorenzo.