Anguissa Mostruoso, il web impazzisce. Una battuta diventa virale

Anguissa con la doppietta al Torino si conferma tra i migliori centrocampisti d’Europa, il web si scatena.

André-Frank Zambo Anguissa, sigla due gol in 12 minuti , battendo il record che apparteneva a Daniel Fonseca. Le due reti coronano una prestazione ancora una volta di altissimo livello, sia in fase di inserimento che di distruzione.

Il centrocampista ha regalato anche contro il Torino di Juric una prestazione di livello, una continuità e una crescita impressionante da parte di un giocatore che era arrivato in prestito dalla Premier League. La cura Spalletti ha restituito al calcio un giocatore di livello altissimo e sul web i tifosi e gli amanti del calcio sono letteralmente impazziti difronte all’ennesima prestazione di livello.

“In questa vittoria c’è tutto. La tattica, la tecnica, la testa, il cuore e il gruppo. Spettacolo in campo e sugli spalti con il Maradona che torna a cantare. Anguissa mostruoso”.

“Super Anguissa, a tutti gli effetti il nuovo leader del gruppo”.

“”Anguissa tappava contemporaneamente anche le buche fuori allo stadio Maradona”.

“Frank Anguissa abbina doti di qualità e quantità comuni a pochi centrocampisti. In Serie A è sicuramente il migliore in questo aspetto. “Ingiocabile”; ha già totalizzato 3 gol e 3 assist”.



“Alla fine Zazzaroni aveva ragione quando disse che stava per scoppiare il caso Anguissa”.

“Kvaratskhelia miglior giocatore del mese di Agosto! Kim miglior giocatore del mese di settembre! Anguissa loading per Ottobre”.

Ma il premio per la battuta più bella va alla pagina calciatori brutti: “Il 70% della Terra è coperto da acqua, il resto da Zambo Anguissa“.

Anche Spalletti in conferenza stampa ha elogiato pubblicamente il calciatore del Camerun: “Se hai un giocatore come Anguissa ti alleni in modo differente, non puoi riprodurre certe cose in allenamento se hai solo giocatori tecnici. Oggi c’era bisogno di uno scambio dentro il campo mettendo i giocatori di andare in campo aperto. Noi abbiamo portato palla sul portiere troppe volte, le due punte esterne non possono rimanere aperte. Giocando dentro il campo è più facile