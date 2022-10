“Ho visto Keylor Navas in Sardegna: vi svelo perché è saltato l’affare Napoli”

Keylor Navas è stato vicino al Napoli. Il portiere è stato in Sardegna ed ha raccontato a Robert Acquafresca cosa è successo

Keylor Navas-Napoli: l’affare sembrava fatto ma poi è saltato. Roberto Acquafresca, ex attaccante del Cagliari, ai microfoni di 1 Station Radio ha raccontato cosa è successo. Intervistato sulle vicende del Napoli, egli ha inizialmente parlato del Napoli di Spalletti e del momento di Raspadori: “Tanto dipenderà dalla preferenza di Jack, anche se sta trovando ugualmente la strada del gol. Più cose sa fare, meglio sarà per il calciatore. Essere ibrido è il suo punto di forza. È una punta simile a Mertens, anche per le qualità tecniche possedute”. Ha evidenziato l’ex attaccante dei sardi.

Questo è il pensiero su Kvaratskhelia: “È una rivelazione in Serie A, ha avuto un impatto devastante. Si tratta di un predestinato, può raggiungere grandi palcoscenici internazionali. Rappresenta un vantaggio in più per i propri compagni, è un ragazzo umile ed estremamente disponibile. Il gruppo lo seguirà volontariamente”.

Keylor Navas-Napoli: ecco il retroscena di Acquafresca

Infine Acquafresca rivela il retroscena riguardante Keylor Navas: “E’ venuto da me in Sardegna circa due settimane fa. Abbiamo parlato della trattativa tra Napoli e Psg, mi ha confessato ci sia stato qualcosa che non ha chiuso il cerchio dell’affare. Keylor Navas voleva il Napoli, ma voleva anche garanzie dal Psg. Gradiva assolutamente la destinazione azzurra, purtroppo non ha potuto prendere la decisione che voleva”.