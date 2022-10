Bologna, Motta: “Strategia precisa con il Napoli. Arnautovic? Vi spiego”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, dichiara che affronterà il Napoli con una strategia e che Arnautovic sarà valutato domani

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha detto in conferenza stampa che affronterà il Napoli con una strategia: “Che cosa mi aspetto dalla mia squadra? Io mi aspetto ambizione, mi aspetto che tutti diano il massimo per crescere e migliorare, facendo sempre del nostro meglio. La squadra che metto in campo è quella che a mio avviso è la migliore per quella sfida. Non faccio regali a nessuno perché quelli che giocano se lo devono meritare. Come sta Soumaro? Sta bene, oggi ha fatto tutto l’allenamento”.

Thiago Motta si sofferma sulle condizioni di Arnautovic

Motta si esprime sul suo bomber: “Condizioni Arnautovic? Oggi non si è allenato, abbiamo ancora domani per valutarlo ma ha ancora molto male alla schiena. Ad oggi è più probabile il suo forfait”.

“Se mi aspettavo questo Napoli? Sì, non mi sorprende. E’ una grande squadra allenata da un grande mister. Un giocatore come Kvaratskhelia destabilizza l’avversario? Il Napoli non ha solo lui, ha tanti giocatori forti. Li affronteremo come abbiamo fatto con tutte le altre squadre fino a questo momento, con strategia”.