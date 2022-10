“Il Napoli guadagna di più se la Juve esce dalla Champions”: il retroscena

Il Napoli guadagna di più se la Juve esce dalla Champions League secondo Vettosi

Pioggia di milioni in arrivo per il Napoli se la Juventus esce dalla Champions League secondo Fabrizio Vettosi. L’esperto di economia si sofferma sul Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Tanguy Ndombele sostituirà Andrè-Frank Zambo Anguissa, dopo l’infortunio del centrocampista camerunense? E’ più falloso nel camerunense, perché intervenire e fare pressing sono due cose diverse. Speriamo di non sentire troppo l’assenza dell’ex Fulham. Aurelio De Laurentiis sta parlando poco? Un imprenditore deve agire, più che parlare. E quest’anno, obiettivamente, sta facendo bene”.

Vettosi parla della somma guadagnata dal Napoli fino ad ora

Vettosi ha poi aggiunto: “Che contributo economico darà il passaggio del turno in Champions League al club di De Laurentiis? Un contributo importante alle casse del Napoli, che ha già portato a casa già 55,5 milioni di euro. Le previsioni portavano ad un introito più basso, perché si pensava ad un passaggio del turno con meno vittorie, ed ogni vittoria vale 2,8 milioni di euro”.

“Il Napoli può portare a casa almeno un’altra vittoria, venendo magari sconfitto solo in una delle prossime gare. Con queste stime, il Napoli arriverebbe ad oltre 58 milioni. Una parte del market pool sarà distribuita in modo particolare, ovvero in base al numero di partite che il Napoli giocherà rispetto al totale delle italiane in Champions League. Se la Juventus viene eliminata adesso, il Napoli può ricevere almeno altri 2 milioni, che andrebbero sommati ad 11 milioni circa oltre i precedenti, per un totale di 70 milioni per gli ottavi di finale”.