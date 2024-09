Juventus, Cobolli Gigli: “Contro il Napoli bisogna tirare fuori gli attributi. Ecco chi ruberei dell’undici titolare azzurro”

L’ex presidente della Juventus esprime le sue preoccupazioni sulla crescente forza del Napoli in vista della sfida di sabato all’Allianz.

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo al Napoli di Antonio Conte durante un’intervista su Radio Punto Nuovo. In un momento cruciale della stagione, Cobolli Gigli ha messo in evidenza i progressi della squadra partenopea, affermando che “la squadra ha imboccato la strada giusta” e ha operato bene sul mercato.

Preoccupazioni per la Juventus

Da tifoso bianconero, Cobolli Gigli ha notato alcuni segnali preoccupanti. “Ho visto un rilassamento di troppo nel finale della partita contro il PSV”, ha dichiarato, sottolineando la necessità per la Juventus di “rimboccarsi le maniche” per affrontare la prossima sfida contro il Napoli. L’ex presidente ha anche messo in guardia la difesa bianconera, che dovrà fare “gli straordinari” per arginare le minacce offensive di Kvaratskhelia e Lukaku.

“Conte non accuserà la contestazione o meno dello Stadium! Da tifoso bianconero, osservo con molta preoccupazione quanto Antonio stia facendo con il Napoli… La squadra ha imboccato la strada giusta e ha tirato fuori dei colpi importanti dal mercato. La Juve è migliorata in coppa, ma dovrà rimboccarsi le maniche se vorrà avere la meglio contro gli azzurri. Contro il PSV ho notato un rilassamento di troppo nel finale, il gol è arrivato quando la nostra difesa era assente… Contro il Napoli bisogna tirare fuori gli attributi e dare il meglio”.

Il mercato e la gestione di De Laurentiis

In merito all’operato del presidente Aurelio De Laurentiis, Cobolli Gigli ha elogiato la gestione del Napoli:

“L’operato di De Laurentiis? Il Napoli è sempre stata una società gestita in maniera oculata, è stata una sorpresa anche per me l’ultimo mercato. De Laurentiis l’ho conosciuto ai tempi della Serie B, quello che ha raccolto parla da sé. Ha un carattere non facile ed è convinto di essere una persona molto capace, dimostrandolo coi risultati. I 150 milioni tirati fuori nella gestione Conte sono anche frutto dei suoi errori fatti nella passata stagione, dove ha peccato di superbia. Con Osimhen non gli è andata bene, non ha ancora preso una lira, ma almeno è riuscito a metterlo a posto per un anno”. Ha commentato anche le recenti scelte di mercato, sorprendendosi positivamente. Tuttavia, ha ricordato che il Napoli ha vissuto anche momenti difficili, attribuendo a De Laurentiis alcuni errori nella passata stagione.

Giocatori da “rubare” al Napoli

Quando gli è stato chiesto quali giocatori ruberebbe dal Napoli, Cobolli Gigli non ha esitato: “Chi ruberei dall’undici titolare del Napoli? Assolutamente Kvaratskhelia! Mi piace tantissimo e alla Juve farebbe cose straordinarie. Poi anche Lukaku, è un calciatore che da solo sposta gli equilibri e non a caso Conte lo ha richiesto ad ogni costo. Bremer, Gatti e Danilo dovranno fare gli straordinari per tenere entrambi a bada. Napoli senza coppe? Lo abbiamo visto con la Juve lo scorso anno, può significare tutto e nulla senza la giusta gestione. Se Conte investe bene in questa pausa, allora avrà dividendi importanti. Evitare trasferte, stress e partite aggiuntive sono un toccasana”, ha concluso.