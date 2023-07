Chirico: “La Juve vuole lo scudetto, fatevene una ragione. Giuntoli lavora per due grandi calciatori, sapete chi li ha chiesti?”

Secondo il giornalista di fede Juventina Marcello Chirico, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri starebbe puntando a vincere lo scudetto nella prossima stagione.

La Juventus è pronta a puntare allo scudetto nella prossima stagione di Serie A. Secondo quanto riportato dal giornalista e tifoso bianconero Marcello Chirico, l’allenatore Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla società bianconera l’acquisto di due grossi nomi sul calciomercato per rinforzare la rosa: Romelu Lukaku e Franck Kessié.

Nel suo editoriale pubblicato su calciomercato.com, Chirico sottolinea come Allegri in pubblico abbia dichiarato che l’obiettivo della Juventus per la prossima stagione sia la qualificazione alla Champions League, indicando il quarto posto come traguardo minimo. Tuttavia, le mosse di mercato starebbero ad indicare tutt’altro: l’allenatore bianconero, con le richieste di Lukaku e Kessié, punterebbe in realtà a vincere il campionato.

Lukaku, centravanti belga del Chelsea, sarebbe un rinforzo di livello assoluto per l’attacco bianconero e andrebbe a formare una coppia offensiva di altissimo spessore con Vlahovic. Kessié, invece, garantirebbe muscoli e qualità al centrocampo della Juve, reparto che nell’ultima stagione ha mostrato diverse lacune.

Secondo Chirico, dunque, la Juventus sta allestendo una rosa competitiva non solo per centrare la qualificazione in Champions, obiettivo minimo, ma per competere seriamente per lo scudetto. Un traguardo alla portata dei bianconeri, a maggior ragione con innesti del calibro di Lukaku e Kessié. Nei prossimi giorni si capirà se la dirigenza juventina riuscirà ad accontentare le richieste di Allegri.