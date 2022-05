GAZZETTA – Juve a lavoro per Koulibaly, Ramadani in prima linea

La Juve fa sul serio per Kalidou Koulibaly, il difensore può lascare Napoli, l’agente Ramadani lo offre in Europa. La situazione di Koulibaly è molto complicata da risolvere per il Napoli. Da una parte c’è la volontà di fare cassa, dall’altra la richiesta di Spalletti di tenere il giocatore e la certezza di perdere uno dei top player a livello europeo. Intanto l’interesse per il giocatore aumenta sempre di più, secondo Gazzetta dello Sport anche la società di Agnelli si sta interessando fortemente al difensore senegalese il cui contratto scade nel 2023.

Juve su Koulibaly: il prezzo aumenta

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Koulibaly ha una reputazione da top player, ma quel solo anno di contratto davanti rende friabile il prezzo. Eppure il Napoli ha già mandato chiari segnali agli acquirenti: la valutazione è di 40 milioni di euro e le parole di ADL confermano che non sono all’orizzonte sconti. A Torino sanno bene che il passaggio alla Juventus comporterebbe un possibile sovrapprezzo. I precedenti parlano in tal senso negli affari con il Napoli. E alla Continassa la prendono alla larga, ma i lavori sono in corso: con Ramadani in prima linea“. De Laurentiis ha allontanato il Barcellona da Koulibaly, ma non ha chiuso ad una cessione. Ha detto che sarà decisiva la volontà del calciatore, ma lo stesso difensore solo qualche giorno fa ha affermato che non andrà mai allo scontro con la società per una sua cessione, questo per rispetto dei tifosi napoletani. Quindi se dovesse andare via, vuol dire che De Laurentiis avrà accettato i quaranta milioni di euro messi sul piatto da un club.