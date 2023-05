Italiano al Napoli? La risposta di Barone è molto chiara

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, chiarisce le voci sul possibile passaggio di Vincenzo Italiano al Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, ha espresso ammirazione per Vincenzo Italiano, l’allenatore della Fiorentina. Questa dichiarazione, sommata all’annuncio di Spalletti di fermarsi per un anno, ha fatto nascere speculazioni sulla possibile presa in considerazione di Italiano come successore di Spalletti. Nonostante Luis Enrique sia in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis, la presenza di Italiano tra i potenziali candidati è evidente.

Barone Glissa sull’Argomento italiano al Napoli

Interpellato a margine dell’evento “Inside the Sport” a Coverciano, Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha preferito non affrontare l’argomento. “Non capisco da dove escono queste voci. Noi rispettiamo Spalletti, che è l’allenatore campione d’Italia e ha fatto una grandissima stagione. Per il resto, non voglio entrare su questo argomento”, ha dichiarato Barone.

L’Elogio a Italiano dal Dirigente della Fiorentina

Barone ha elogiato il suo allenatore, ribadendo la fiducia che la Fiorentina ha sempre riposto in Italiano. “Abbiamo sempre creduto in Italiano e lo abbiamo sostenuto anche quando le cose non andavano bene e i risultati non arrivavano. Abbiamo sostenuto il gruppo e con il loro lavoro siamo arrivati alle due finali. Per noi, la Conference è molto importante perché ci potrebbe permettere di andare in Europa League“.