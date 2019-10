Italia, Mancini: “Di Lorenzo meritava la Nazionale, Insigne trovi continuità”

Il ct dell’Italia Roberto Mancini parla in conferenza stampa: “Di Lorenzo meritava la Nazionale, Insigne trovi continuità”

Il selezionatore della nazionale italiana di calcio si prepara alle sfide del 13 ottobre contro la Grecia e tre gioveni dopo a Vaduz contro il Liechtenstein. In palio c’è il pass per Euro 2020.

Mancini su Di Lorenzo e Insigne

La Nazionale l’ha sognata per tanto tempo ed ora per Giovanni Di Lorenzo difensore del Napoli si sono aperte le porte del centro tecnico di Coverviano. Anche Mancini ammette l’importanza del calciatore: “A destra ne abbiamo chiamo uno più, ma Di Lorenzo meritava la Nazionale”. Il ct viene chiamato in causa anche sugli esterni d’attacco come Insigne e Bernardeschi: “Per noi sono due calciatori molto importanti, magari durante il campionato non si può fare sempre bene. Per noi restano calciatori di valore e speriamo che continuino a giocare”.